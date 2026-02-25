Milano 17:35
New York: amplia il rialzo AirBnb

(Teleborsa) - Ottima performance per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che scambia in rialzo del 4,87%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AirBnb più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 127,8 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 133,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 139,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
