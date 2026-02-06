Milano 17:35
New York: andamento sostenuto per United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie, con una variazione percentuale del 3,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico dell'assicuratore sanitario mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 270 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 281. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 262,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
