New York: andamento sostenuto per United Health

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie
, con una variazione percentuale del 3,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Health
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico dell'assicuratore sanitario
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 270 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 281. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 262,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)