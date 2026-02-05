Milano 17:02
45.687 -2,04%
Nasdaq 17:02
24.536 -1,43%
Dow Jones 17:02
48.896 -1,22%
Londra 17:02
10.299 -0,99%
Francoforte 17:02
24.367 -0,96%

New York: andamento rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che avanza bene del 3,45%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Netflix rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico del provider di video online segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 81,78 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 83,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 80,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
