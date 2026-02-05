New York: andamento rialzista per Netflix

compagnia attiva nel settore dei video on demand

Nasdaq 100

Netflix

provider di video online

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 3,45%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 81,78 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 83,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 80,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)