New York: andamento rialzista per Netflix

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia attiva nel settore dei video on demand
, che avanza bene del 3,45%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Netflix
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico del provider di video online
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 81,78 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 83,59. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 80,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)