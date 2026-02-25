Milano 16:27
New York: scambi negativi per Home Depot

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sul colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che tratta con una perdita del 2,15%.

Lo scenario su base settimanale di Home Depot rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Home Depot rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 379,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 374,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 384,9.

