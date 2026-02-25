New York: scambi negativi per Home Depot

(Teleborsa) - Pressione sul colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa
, che tratta con una perdita del 2,15%.
Lo scenario su base settimanale di Home Depot
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Home Depot
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 379,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 374,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 384,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)