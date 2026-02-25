Novartis, nuovo sito produttivo per le terapie radioliganti in Texas

(Teleborsa) - Novartis
ha annunciato oggi l'espansione della propria presenza negli Stati Uniti
con la pianificazione di un nuovo sito produttivo
di 46.000 piedi quadrati a Denton
, Texas, interamente dedicato alle terapie radioliganti
(RLT). La struttura, la prima di questo tipo per l'azienda nello Stato del Texas e la quinta sul territorio statunitense, rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio piano di investimenti da 23 miliardi di dollari
destinato alle operazioni del Gruppo negli USA.
L'inizio della costruzione è previsto entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di rendere l'impianto pienamente operativo
nel 2028
. Il sito di Denton creerà nuove opportunità occupazionali altamente qualificate nei settori della bioingegneria, della produzione avanzata, del controllo qualità e delle operazioni logistiche, contribuendo alla crescita economica dell'area di Dallas-Fort Worth.
Le terapie radioliganti
rappresentano una nuova generazione di trattamenti oncologici
che colpiscono le cellule tumorali
con radiazioni mirate ovunque si trovino nel corpo, riducendo i danni ai tessuti sani. Tuttavia, la natura di queste cure è estremamente tempo-sensibile: ogni dose è realizzata su misura e deve essere somministrata entro una finestra temporale ristrettissima. La vicinanza geografica ai pazienti del Sud degli Stati Uniti è dunque un requisito strategico per garantire l'efficacia clinica e una distribuzione capillare.
"La tecnologia RLT ha il potenziale per rivoluzionare la cura del cancro – ha affermato Vas Narasimhan
, CEO di Novartis –. L'apertura del nostro quinto sito produttivo RLT negli Stati Uniti rafforza la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda, sviluppando le competenze necessarie per fornire questi trattamenti di nuova generazione con la velocità e la precisione di cui hanno bisogno".