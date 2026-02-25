Novartis, nuovo sito produttivo per le terapie radioliganti in Texas

Novartis

(Teleborsa) -ha annunciato oggi l'espansione della propria presenza neglicon la pianificazione di undi 46.000 piedi quadrati a, Texas, interamente dedicato alle(RLT). La struttura, la prima di questo tipo per l'azienda nello Stato del Texas e la quinta sul territorio statunitense, rappresenta un tassello fondamentale nel più ampio piano di investimenti dadestinato alle operazioni del Gruppo negli USA.L'inizio della costruzione è previsto entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di rendere l'impianto pienamentenel. Il sito di Denton creerà nuove opportunità occupazionali altamente qualificate nei settori della bioingegneria, della produzione avanzata, del controllo qualità e delle operazioni logistiche, contribuendo alla crescita economica dell'area di Dallas-Fort Worth.Lerappresentano una nuova generazione diche colpiscono lecon radiazioni mirate ovunque si trovino nel corpo, riducendo i danni ai tessuti sani. Tuttavia, la natura di queste cure è estremamente tempo-sensibile: ogni dose è realizzata su misura e deve essere somministrata entro una finestra temporale ristrettissima. La vicinanza geografica ai pazienti del Sud degli Stati Uniti è dunque un requisito strategico per garantire l'efficacia clinica e una distribuzione capillare."La tecnologia RLT ha il potenziale per rivoluzionare la cura del cancro – ha affermato, CEO di Novartis –. L'apertura del nostro quinto sito produttivo RLT negli Stati Uniti rafforza la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda, sviluppando le competenze necessarie per fornire questi trattamenti di nuova generazione con la velocità e la precisione di cui hanno bisogno".