Abusivismo finanziario, Consob oscura 7 siti: totale sale a 1.562

(Teleborsa) - Lanell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'. In particolare, è stata disposta la chiusura di 6 nuovi siti web che offrivanoe 1 sito web (https://savitpay.com) mediante il quale era svolta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari inDi seguito iper i quali la Consob ha disposto l'oscuramento: "Longsharks Capital" (sito internet https://longsharks.com e relativa pagina https://client.longsharks.com); "TradeOptimal" (sito internet www.trade-optimal.com e relativa pagina https://client.trade-optimal.com); "ALLX" (sito internet https://allxcapital.com e relativa pagina https://client.allxcapital.com); "TF Global Market" (sito internet https://tfglobalmarket.com e relativa pagina https://client.tfglobalmarket.com); "MEXCFD.com" (sito internet https://mexcfd.com e relativa pagina https://client.mexcfd.com); "Fil Investment Management" (sito internet https://filinvestmentmanagement.com e relativa pagina https://client.filinvestmentmanagement.com); "Savitpay" (sito internet https://savitpay.com).Sale, così, adalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.