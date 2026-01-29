Made in Italy 2030: presentato a Roma il Libro Bianco del MIMIT

(Teleborsa) - Oggi a Roma verrà presentato ilrealizzato dal. Il documento delinea unae rappresenta un riferimento strategico per definire una politica industriale nazionale moderna, coerente con le priorità europee e capace di affrontare le sfide del contesto internazionale.ANIE Confindustria, che ha preso parte al percorso di consultazione, esprimericonoscendo il valore di una strategia che mette al centro la manifattura avanzata, l’autonomia tecnologica e la resilienza delle catene del valore."Il Libro Bianco rappresenta un segnale di visione e responsabilità istituzionale" - dichiara. "In una fase storica di profonde trasformazioni tecnologiche, energetiche e geopolitiche, l’Italia ha bisogno di una politica industriale stabile, orientata al futuro e capace di coniugare competitività e sicurezza economica. Il rafforzamento delle filiere tecnologiche italiane deve essere una priorità strategica per il nostro Paese".Con un fatturato aggregato, le imprese dell’elettrotecnica ed elettronica rappresentate da ANIE costituiscono uno dei pilastri della manifattura italiana ed europea. Operano in settori chiave come l’elettrificazione dei consumi, le infrastrutture energetiche e digitali, l’automazione, l’efficienza energetica e la cybersecurity, contribuendo in modo decisivo alle grandi transizioni in corso."Le imprese ANIE offrono le tecnologie e le soluzioni che abilitano la competitività e l'efficienza dell'industria italiana" – prosegue de Martino. "Il rcome pilastri per la crescita rappresenta un elemento di grande rilievo contenuto nel Libro Bianco".