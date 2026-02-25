Milano
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi al rialzo per Bureau Veritas
Parigi: scambi al rialzo per Bureau Veritas
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance dell'
azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, con una variazione percentuale del 3,19%.
Titoli e Indici
Bureau Veritas
+3,19%
