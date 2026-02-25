Parigi: scambi in positivo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bureau Veritas
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bureau Veritas
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Bureau Veritas
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)