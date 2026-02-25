Milano 13:15
Parigi: scambi in positivo per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,19%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bureau Veritas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bureau Veritas rispetto all'indice.


Tecnicamente, Bureau Veritas è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 28,89 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 27,77. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 30,01.

