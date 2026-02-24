Milano 11:09
46.573 -0,27%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:09
10.667 -0,16%
Francoforte 11:08
24.952 -0,16%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Carel Industries
Scambia in profit il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che lievita del 3,43%.
Condividi
```