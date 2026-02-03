Milano 16:46
46.312 +0,67%
Nasdaq 16:46
25.413 -1,27%
Dow Jones 16:46
49.393 -0,03%
Londra 16:46
10.295 -0,45%
Francoforte 16:46
24.747 -0,20%

Piazza Affari: andamento rialzista per Prysmian

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo specializzato nella produzione di cavi, con una variazione percentuale dell'1,99%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico dell'azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 103,5 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 101,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 105,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
