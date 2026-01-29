Milano 11:04
Piazza Affari: brillante l'andamento di Prysmian

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico dell'azienda produttrice di cavi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 101,2 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 99,72. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 102,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
