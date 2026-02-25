PLATINUM del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
Seduta vivace per il metallo bianco-argenteo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,30%.
Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.211,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.318,2, mentre il primo supporto è stimato a 2.104,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)