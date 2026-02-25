Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

PLATINUM del 24/02/2026

Finanza
PLATINUM del 24/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

Seduta vivace per il metallo bianco-argenteo, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,30%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 2.211,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 2.318,2, mentre il primo supporto è stimato a 2.104,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
