Analisi Tecnica: indice DAX del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Nuovo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che guadagna bene e porta a casa un +0,76%.
Lo status tecnico di breve periodo del DAX mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25.295,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 25.021,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25.570,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)