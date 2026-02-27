Milano 13:03
Madrid: performance negativa per Indra

Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
