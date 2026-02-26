Milano 10:20
Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Retrocede Jungheinrich Ag Pref, con un ribasso del 2,88%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Jungheinrich Ag Pref rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Analizzando lo scenario di Jungheinrich Ag Pref si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 34,02 Euro. Prima resistenza a 34,88. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
