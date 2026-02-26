Francoforte: calo per Jungheinrich Ag Pref

Jungheinrich Ag Pref

Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso del 2,88%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 34,02 Euro. Prima resistenza a 34,88. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 33,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)