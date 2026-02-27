Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Jungheinrich Ag Pref
rispetto al MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Jungheinrich Ag Pref
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,56. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)