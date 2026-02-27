Milano 11:20
47.507 +0,17%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 11:20
10.901 +0,50%
Francoforte 11:20
25.342 +0,21%

Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Jungheinrich Ag Pref, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,40%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Jungheinrich Ag Pref rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Jungheinrich Ag Pref mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 32,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 33,56. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 32,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
