Milano 10:20
47.167 -0,01%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:20
10.816 +0,09%
Francoforte 10:20
25.140 -0,14%

Francoforte: giornata depressa per Bayer

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per Bayer
(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia chimico-farmaceutica, in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Bayer rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore tedesco di farmaci, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 41,35 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 42,29 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 40,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```