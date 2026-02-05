Milano 11:32
46.476 -0,34%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:32
10.372 -0,29%
Francoforte 11:32
24.558 -0,18%

Francoforte: giornata depressa per Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Brenntag
Ribasso composto e controllato per il distributore tedesco di prodotti chimici, che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.
Condividi
```