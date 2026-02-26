In evidenza Indra sul listino di Madrid

(Teleborsa) - Brilla la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che passa di mano con un aumento del 14,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Indra
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Indra
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 55,87 Euro con area di resistenza individuata a quota 61,27. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 52,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)