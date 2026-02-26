Madrid: brillante l'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Bene il gruppo farmaceutico spagnolo
, con un rialzo del 2,44%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Laboratorios Farmaceuticos Rovi
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 85,08 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 82,38. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 87,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)