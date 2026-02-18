Madrid: scambi al rialzo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo farmaceutico spagnolo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,12%, rispetto a +0,24% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo status tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,97. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 81,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)