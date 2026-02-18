Milano 15:21
46.286 +1,14%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:21
10.684 +1,21%
Francoforte 15:21
25.138 +0,56%

Madrid: scambi al rialzo per Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo farmaceutico spagnolo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Laboratorios Farmaceuticos Rovi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,12%, rispetto a +0,24% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Lo status tecnico di Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 79,62 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 77,97. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 81,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
