Milano 13:48
47.292 +0,26%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:48
10.827 +0,19%
Francoforte 13:48
25.282 +0,42%

Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, Turismo
Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Meliá Hotels International subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Meliá Hotels International. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,92. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```