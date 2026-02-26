Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,92. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)