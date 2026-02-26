Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, in guadagno del 2,52% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35
, ad evidenza del fatto che il movimento di Meliá Hotels International
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Meliá Hotels International
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 8,25 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 7,92. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 7,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)