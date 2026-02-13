Milano 14:19
45.317 -1,96%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:19
10.386 -0,16%
Francoforte 14:19
24.838 -0,06%

Madrid: positiva la giornata per Cellnex Telecom

Apprezzabile rialzo per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.
