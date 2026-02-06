Vola a New York Super Micro Computer

(Teleborsa) - Brilla il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che passa di mano con un aumento del 7,16%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Super Micro Computer
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Super Micro Computer
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 33,73 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 31,81. L'equilibrata forza rialzista di Super Micro Computer
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)