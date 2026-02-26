Milano 13:48
47.292 +0,26%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:48
10.827 +0,19%
Francoforte 13:48
25.282 +0,42%

Piazza Affari: andamento rialzista per Sesa

Bene la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, con un rialzo del 2,15%.
