Milano 13:50
47.275 +0,22%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:50
10.826 +0,18%
Francoforte 13:50
25.275 +0,39%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Sesa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.

L'andamento di Sesa nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di breve periodo di Sesa evidenzia un declino dei corsi verso area 77,58 Euro con prima area di resistenza vista a 79,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 76,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
