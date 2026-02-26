Milano 13:49
Piazza Affari: performance negativa per Buzzi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nel settore del cemento, con una flessione del 3,41%.

Lo scenario su base settimanale di Buzzi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 46,63 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 48,97. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 51,31.

