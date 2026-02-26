Puma prevede vendite in calo ed EBIT negativo anche nel 2026

Puma

(Teleborsa) -, iconico marchio sportivo tedesco, ha comunicato che lesono diminuite dell'8,1% al netto degli effetti valutari a 7.296,2 milioni di euro nel(-13,1% reported), principalmente a causa di iniziative di rilancio strategico. Il margine di utile lordo è stato in calo 260 punti base al 45% a causa dell'aumento delle promozioni all'ingrosso, delle riserve di magazzino derivanti dalla bonifica della distribuzione e degli effetti valutari. L', esclusi gli effetti una tantum, scende a -165,6 milioni di euro a causa del calo delle vendite e del margine lordo inferiore. L'ammonta a -357,2 milioni di euro, inclusi gli effetti una tantum di 191,6 milioni di euro.Leaumentano del 2,3% a 2.060,0 milioni di euro; la bonifica delle scorte è leggermente in anticipo rispetto al piano e Puma prevede di tornare a un livello di scorte più normalizzato entro la fine del 2026.La società ha ottenutoaggiuntivi e chiuso l'anno con linee di credito non utilizzate per 1.202,2 milioni di euro."Il 2025 è statoper noi - ha commentato il- Vogliamo affermare PUMA come uno dei 3 marchi sportivi più importanti a livello globale, tornare a una crescita superiore a quella del settore e generare profitti solidi nel medio termine"."È fondamentale rendere il marchio PUMA meno commerciale e garantire di nuovo l'entusiasmo dei nostri consumatori con prodotti accattivanti, uno storytelling avvincente e una distribuzione nei canali giusti - ha aggiunto - Sono. Abbiamo riorganizzato gran parte della nostra distribuzione riducendo le promozioni sui nostri canali e l'esposizione ai canali wholesale che danneggiano la desiderabilità del nostro marchio. Per posizionare meglio i nostri prodotti iconici e la nostra offerta di performance e raccontare storie di prodotto più coinvolgenti, abbiamo creato le giuste strutture all'interno della nostra azienda. Abbiamo anche affrontato le inefficienze operative e ottimizzato ulteriormente la nostra base di costi".L'prevede: vendite rettificate per gli effetti valutari che diminuiranno a un tasso low- to mid-single-digit; risultato operativo (EBIT) tra -50 e -150 milioni di euro; investimenti in conto capitale (CAPEX) previsti per circa 200 milioni di euro.A seguito dell'utile netto negativo di Pum nel 2025, il board proporrà all'assemblea generale annuale del 19 maggio 2026 diper l'esercizio finanziario 2025 (esercizio finanziario 2024: 0,61 euro).