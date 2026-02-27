Milano 9:34
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:34
10.890 +0,39%
25.309 +0,08%

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Piccolo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%.

Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.389,9, mentre il primo supporto è stimato a 25.087,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.692,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
