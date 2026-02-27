Analisi Tecnica: indice DAX del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Piccolo spunto rialzista per il principale indice di Francoforte, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,45%.
Lo status tecnico del DAX è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25.389,9, mentre il primo supporto è stimato a 25.087,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 25.692,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)