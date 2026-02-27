Banca d'Italia aggiunge BPER e MPS a lista istituzioni a rilevanza sistemica nazionale

BPER Banca

(Teleborsa) - Laha aggiuntoalla lista(Other Systemically Important Institutions, O-SII) autorizzate in Italia.LoBanca d'Italia aveva identificato, sulla base dei dati di fine 2024, i gruppi bancari, ICCREA e Banca Nazionale del Lavoro come O-SII. Il procedimento di identificazione delle O-SII dello scorso novembreche lo scorso anno hanno coinvolto i gruppi BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio e i gruppi Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca, poiché il procedimento di identificazione delle O-SII era stato avviato prima che le operazioni di aggregazione si concludessero.Una volta concluse le operazioni, la Banca d'Italia hnei confronti dei gruppi BPER Banca e Monte dei Paschi di Siena nelle loro nuove configurazioni. In esito a tale procedimento, entrambi i gruppi sono stati identificati come O-SII autorizzate in Italia e dovranno mantenere dal 1° aprile 2026 un buffer O-SII pari allo 0,50 per cento delle proprie esposizioni complessive ponderate per il rischio.La valutazione hae le banche non facenti parte di un gruppo bancario operanti in Italia. L'identificazione ha preso in considerazione, per ciascuna banca/gruppo bancario, il contributo dei quattro profili (dimensione, importanza per l'economia italiana, complessità, interconnessione con il sistema finanziario) indicati dalle linee guida dell'EBA.Come previsto dalla normativa, le decisioni sull'individuazione delle O-SII e sul livello dell'O-SII buffer verranno