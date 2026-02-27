FITD: 2025 anno "particolarmente intenso", gestione Banca Progetto un "unicum"

BPER Banca

(Teleborsa) - A fine 2025 aderiscono al(FITD)facenti capo a 50 milioni di depositanti, di cui la maggior parte con depositi protetti fino a 20 mila euro. La rischiosità delle banche consorziate continua a migliorare, come confermato dal calo costante dell'indice di rischiosità che negli ultimi 9 anni si è ridotto del 39%. È stato comunicato al termine dell'assemblea odierna, in cui è stato sottolineato che il 2025 è stato per il FITD "".Il FITD è tuttora impegnato nelladi banche consorziate, di cui uno, quello relativo a, "di particolare complessità e criticità e che per caratteristiche, molteplicità delle Autorità e degli attori coinvolti e livello di expertise richiesto si configura come un".Sin dalla costituzione nel 1987, il FITD ha utilizzato per gli interventi risorse fornite dalle consorziate per circa 4,5 miliardi di euro, inclusa anche una operazione in corso, garantendo depositi per oltre 35 miliardi di euro. Ad oggi lae si mantiene nel continuo al di sopra del livello minimo previsto dalla normativa. Oltre alla dotazione finanziaria, il FITD dispone di un finanziamento di back-up liquidity per 3 miliardi di euro, concesso da un pool di banche consorziate e rinnovato ad agosto 2025.Ilsi prospetta "", si legge in una nota. Il Fondo sarà impegnato nel continuo sul fronte del monitoraggio delle consorziate e sono previsti, in particolare, la revisione del modello di calcolo delle contribuzioni risk-based, il presidio del mantenimento nel tempo del livello obiettivo minimo della dotazione finanziaria, le implementazioni del piano strategico pluriennale, che permea le attività del Fondo e si integra anche con le iniziative in tema di comunicazione, public awareness e di educazione finanziaria.L'assemblea del FITD, in seduta ordinaria, hae il consigliere indipendente prof. Nicoletta Ciocca eil Comitato di gestione e il Collegio sindacale per il triennio 2026-2028.: oltre al Presidente, al Consigliere indipendente prof.ssa Ciocca e al Presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, membro di diritto: Mario Agostini (); Luca Bocca (); Lorenzo Boetti (); Gerhard Brandstatter (Cassa di Risparmio di Bolzano); Saverio Continella (Banca Agricola Popolare di Sicilia); Paolo D'Amico (Banca Nazionale del Lavoro); Ernesto Fustemberg Fassio (); Edoardo Maria Ginevra (); Stefano Lado (); Simona Lo Sinno (Italia); Massimo Lucidi (Banca Popolare del Lazio); Aurelio Maccario (); Andrea Francesco Maffezzoni (MPS); Simone Marcucci (BPER Banca); Francesco Minotti (Mediocredito Centrale); Gianfranco Mondino (Cassa di Risparmio di Fossano); Stefano Morellini (); Mauro Paoloni (Banco BPM); Francesco Passadore (Banca Passadore); Lorena Pelliciari (); Giovanni Pirovano (); Stefano Porro (Unicredit); Pietro Sella (Gruppo Sella); Mauro Senati (Intesa Sanpaolo); Camillo Venesio (Banca del Piemonte); Giordano Villa ().: oltre al Presidente e al Vice Presidente del FITD: Aurelio Maccario (UniCredit); Luca Bocca (Intesa Sanpaolo); Saverio Continella (Banca Agricola Popolare di Sicilia); Stefano Lado (Banco Desio e della Brianza); Stefano Morellini (Credem); Camillo Venesio (Banca del Piemonte).: Presidente: Vittorio Boscia; sindaci effettivi: Giuseppe Ghisolfi; Sabino Gianluca Chieppa; sindaci supplenti: Barbara Fasoli Braccini; Giuseppe Marcantoni.