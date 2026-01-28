Banca Progetto, intervento preventivo del FITD: ricapitalizzazione da 750 milioni di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il(FITD) ha sottoscritto un nuovo accordo vincolante conper il risanamento di, attualmente in amministrazione straordinaria.L', definita come un intervento preventivo secondo lo Statuto del FITD, si basa su tre pilastri principali volti a garantire la stabilità dell'istituto. In primo luogo, il Fondo e le cinque principali banche italiane parteciperanno aldegli attivi di Banca Progetto, supportato dal rilascio di specifiche garanzie da parte del FITD.Ilprevede inoltre una massiccia ricapitalizzazione da parte del Fondo per un valore complessivo di. Una parte di queste risorse verrà versata in via anticipata in conto futuro aumento di capitale per accelerare il processo di messa in sicurezza.L'ultima fase dell'accordo prevede che il FITD ceda alle cinque banche coinvolte la quota di capitale sottoscritta, attraverso una società partecipata pariteticamente dai cinque istituti. L'previsto per questa acquisizione è di, mentre il Fondo manterrà una partecipazione residua non superiore al 9,9% nel capitale di Banca Progetto.L'obiettivo finale dell'intervento è dotare Banca Progetto deinecessari per il risanamento, tutelando così i depositanti attraverso l'impegno diretto del settore bancario nazionale. L'operazione dovrebbe concludersi presumibilmente entro marzo 2026, una volta ottenute le autorizzazioni dalle Autorità di Vigilanza e l'approvazione dell'assemblea dei soci.