Banca Progetto, intervento preventivo del FITD: ricapitalizzazione da 750 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
(FITD) ha sottoscritto un nuovo accordo vincolante con Banca Monte dei Paschi di Siena
, Banco BPM
, BPER Banca
, Intesa Sanpaolo
e UniCredit
per il risanamento di Banca Progetto
, attualmente in amministrazione straordinaria.
L'operazione
, definita come un intervento preventivo secondo lo Statuto del FITD, si basa su tre pilastri principali volti a garantire la stabilità dell'istituto. In primo luogo, il Fondo e le cinque principali banche italiane parteciperanno al derisking
degli attivi di Banca Progetto, supportato dal rilascio di specifiche garanzie da parte del FITD.
Il piano
prevede inoltre una massiccia ricapitalizzazione da parte del Fondo per un valore complessivo di 750 milioni di euro
. Una parte di queste risorse verrà versata in via anticipata in conto futuro aumento di capitale per accelerare il processo di messa in sicurezza.
L'ultima fase dell'accordo prevede che il FITD ceda alle cinque banche coinvolte la quota di capitale sottoscritta, attraverso una società partecipata pariteticamente dai cinque istituti. L'investimento
previsto per questa acquisizione è di 40 milioni di euro
, mentre il Fondo manterrà una partecipazione residua non superiore al 9,9% nel capitale di Banca Progetto.
L'obiettivo finale dell'intervento è dotare Banca Progetto dei mezzi patrimoniali
necessari per il risanamento, tutelando così i depositanti attraverso l'impegno diretto del settore bancario nazionale. L'operazione dovrebbe concludersi presumibilmente entro marzo 2026, una volta ottenute le autorizzazioni dalle Autorità di Vigilanza e l'approvazione dell'assemblea dei soci.