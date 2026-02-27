ENEA testa nuovi sistemi laser sul Mausoleo Camponeschi all’Aquila

(Teleborsa) - Ihanno messo in campo per la prima voltaper valutare lo, il monumento funebre Camponeschi nella Basilica di San Giuseppe Artigiano. L’attività è stata condotta su incarico del Gran Sasso Science Institute (GSSI) nell’ambito del progetto PNRR CHANGES.L’analisi ha messo in evidenzariconducibili sia ad azioni di conservazione e restauro che a parti mancanti di iscrizioni all’apparenza incomplete."Seguendo le indicazioni dei restauratori e degli storici dell’artenon chiaramente visibili a occhio nudo grazie ai prototipi di sistemi laser di imaging che abbiamo realizzato nel nostro Laboratorio, basati su diverse tecniche spettroscopiche e affiancati a strumentazione commerciale", spiega la responsabile del progetto(fino a circa 10 metri) e sono non distruttivi, risultando particolarmente adatti all’analisi di beni artistici."Gli strumenti che abbiamo utilizzato si basano su tecniche spettroscopiche quali Raman e LIF (Laser Induced Fluorescence) che, mediante l’analisi della radiazione emessa a seguito dell’interazione di un fascio laser con la superficie, permettono di identificare e localizzare i diversi materiali, fornendo una mappatura della superficie analizzata", prosegue Caneve. "- conclude - un risultato particolarmente significativo per la datazione e l’attribuzione dell’opera è stata la rilevazione di interventi avvenuti in tempi diversi sull’iscrizione della lapide commemorativa".Il, risalente al periodo tardogotico, è attribuito allo scultore tedesco Gualtiero d’Alemagna ed è stato dichiarato monumento nazionale.