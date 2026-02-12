CAMS2-40-bis, ENEA: previsioni europee ad alta risoluzione per aria e pollini fino a 3 km

(Teleborsa) -dellacon una, utilizzo dei dati satellitari delper una migliore prevenzione delle allergie. Sono questeattraverso il quale ilcontinuerà a finanziare, dopo il precedente programma quinquennale CAMS2-40, le attività di ricerca sulla qualità dell’aria condotte da un consorzio di 11 partner, tra cui ENEA per l’Italia.Il progettoe, parallelamente,, aggiornandoli alle migliori pratiche scientifiche e sperimentando previsioni con una definizione spaziale che dagli attuali 10 sarà portata a 3-5 km."Fin dal 2022 l’Italia partecipa al, considerato tra i più affidabili in Europa grazie alle elevate prestazione del supercomputer Cresco", commentaMINNI contribuisce insieme ad altri 10 modelli alle previsioni fino a 5 giorni della qualità dell’aria e della concentrazione di pollini in Europa.Tutti i: le emissioni inquinanti fornite da Copernicus e le previsioni meteorologiche ad alta risoluzione dell’ECMWF. I risultati degli undici sistemi vengono poi combinati in un unico prodotto chiamato ensemble, che copre una gamma di 19 inquinanti, tra cui ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo e polveri sottili PM2.5 e PM10.Con il(graminacee, olivo, betulla, ontano, ambrosia e artemisia) sono state aggiunte quelle su nocciolo e cipresso.