Supercomputer Enea Cresco: 122 milioni di ore di calcolo per scienza e industria

(Teleborsa) - Con 122 milioni di ore di calcolo in un anno, ilha contributo in modo significativo alla ricerca scientifica internazionale. Oltre 200 tra centri di ricerca, atenei e imprese sono stati supportati dal supercalcolatore nelle attività condotte in diversi settori applicativi, dall'energia nucleare alla scienza dei materiali, dalla dinamica molecolare alle biotecnologie, ma anche per clima e transizione energetica e digitale. È quanto emerge dalche ha raccolto i dati sull'utilizzo di Cresco.Tra i principali utilizzatori dei, centri di ricerca come, oltre ai principali atenei italiani.Tra i progetti di maggior rilievo supportati nel 2024 dal sistema Enea di supercalcolo ilteso a migliorare l'affidabilità dei sistemi dell'impianto DTT per l'energia da fusione in costruzione presso il Centro Ricerche Enea di Frascati (Roma). Il supercomputer consente di sviluppare modelli avanzati e simulazioni per il comportamento del plasma utilizzato nella reazione di fusione nucleare.Le principali risorse computazionali dell'Enea si trovano presso ile rimangono costantemente accessibili anche alla comunità scientifica esterna, sia pubblica che privata. Cresco, entrato in funzione per la prima volta nel 2008, ha attualmente una potenza di picco di oltre 9 PFlops ed è costituito da 758 nodi di calcolo. A giugno 2025, Cresco 8 è entrato alla 228esima posizione della classifica Top500 dei computer più potenti al mondo e alla 134esima posizione della Green TOP500, che misura le prestazioni del supercalcolatore in rapporto all'efficienza energetica.L'infrastruttura vanta infatti consumi energetici molto contenuti grazie a una particolare tecnologia di raffreddamento ad acqua, in grado di dissipare fino al 98% del calore prodotto dal supercomputer e di far risparmiare il 40% dell'energia."Il contributo di Cresco alla ricerca è sempre in aumento, come dimostra il trend in crescita rilevato dal 2008 ad oggi – sottolinea–. L'avvio nel 2025 di Cresco 8 – conclude – rappresenta un passaggio strategico, in quanto il nuovo sistema HPC consente di ampliare in modo significativo la capacità computazionale a supporto delle attività di ricerca più avanzate, garantendo all'Enea una posizione di riferimento nel panorama delle infrastrutture ad alte prestazioni messe a disposizione della comunità nazionale e internazionale".