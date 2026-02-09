Francoforte: in calo Infineon

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca
, che sta segnando un calo dell'1,93%.
L'andamento di Infineon
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, il produttore di chip
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 42,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,49.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)