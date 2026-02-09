Francoforte: in calo Infineon

Milano 17:35
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca, che sta segnando un calo dell'1,93%.

L'andamento di Infineon nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 42,51 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 44,49.

