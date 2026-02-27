Milano 13:00
Francoforte: movimento negativo per Infineon
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia hi-tech tedesca, che presenta una flessione del 2,19%.

La tendenza ad una settimana di Infineon è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo del produttore di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 46,43 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 45,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 47,48.

