Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca, che sta segnando un calo del 2,33%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Infineon evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 42,2 Euro. Primo supporto a 38,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,17.

