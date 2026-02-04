Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia hi-tech tedesca
, che sta segnando un calo del 2,33%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Infineon
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 42,2 Euro. Primo supporto a 38,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 37,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)