Madrid: scambi negativi per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Indra

Ibex 35

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.La tendenza di breve dell'è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)