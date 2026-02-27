Madrid: scambi negativi per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,15.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)