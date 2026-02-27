Milano 13:03
Madrid: scambi negativi per Indra

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Indra più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT è in rafforzamento con area di resistenza vista a 62,85 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 60,55. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 65,15.

