PLATINUM del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Chiusura in profondo rosso per il metallo bianco-argenteo, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,66%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2.149,2. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2.324,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2.499,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)