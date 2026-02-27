TIM, luce verde per il primo test in Italia di comunicazioni quantum-safe tra Data Center

TIM

(Teleborsa) -ha completato con successo ilsu infrastruttura di rete in esercizio, validando in un contesto operativo reale l'impiego della(Quantum Key Distribution) per la cifratura dei flussi dati.L'iniziativa, fa sapere la telco guidata da Pietro Labriola, si inserisce nel contesto di progetti mirati ae in particolare la sicurezza dell'intero ecosistema rete–data center–cloud, con l'obiettivo di aumentare resilienza, continuità operativa e protezione dei dati sensibili. In un contesto in cui la capacità di presidiare infrastrutture e dati strategici con soluzioni robuste e governabili diventa un fattore competitivo per imprese e Pubblica Amministrazione, il progetto conferma il ruolo di TIM come abilitatore di sovranità digitale e per le tecnologie Quantum.Il test, realizzato in, ha verificato l'integrazione della componente quantistica con le architetture di rete e sicurezza esistenti. Il segnale dedicato alla distribuzione delle chiavi è stato co-propagato con il traffico dati tradizionale sulla stessa coppia di fibre ottiche, lungo un, collegando due dei principali Data Center del Gruppo. Una configurazione volutamente complessa - con numerose giunzioni e componenti intermedie - che ha dimostrato la robustezza della soluzione in scenari reali di interconnessione tra Data Center, come replica, backup e disaster recovery.Il progetto ha valorizzato le competenze dell'ecosistema: Telsy e QTI per la componente di crittografia e sicurezza quantistica, Noovle per l'infrastruttura Data Center.La sperimentazione si inserisce nel più ampio. TIM ha infatti coordinato con successo il progetto European QUantum ecOsystems (EQUO), di durata triennale (2023–2025), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Digital Europe Programme a supporto dello sviluppo dell'Infrastruttura europea di comunicazione quantistica (EuroQCI). I principali obiettivi di EQUO riguardano lo sviluppo di reti e servizi di distribuzione quantistica delle chiavi, secondo architetture di controllo e gestione coerenti con gli standard emergenti.