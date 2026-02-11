Milano 12:18
46.457 -0,74%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 12:18
10.430 +0,73%
Francoforte 12:18
24.944 -0,18%

TIM, in vetta a Piazza Affari in scia ai conti di Tim Brasil

Finanza
TIM, in vetta a Piazza Affari in scia ai conti di Tim Brasil
(Teleborsa) - Mattinata in vetta a Piazza Affari per Tim che al momento viaggia in progresso del 2,2% a 0,628 euro, dopo aver toccato il massimo storico a 0,6294 euro, mentre il Ftse Mib viaggia sotto la parità, lasciando sul parterre quasi un punto percentuale. Nel frattempo nell'afterhours di Wall Street Tim Brasil avanza del 2%.

La performance delle azioni della tlc guidata da Pietro Labriola beneficia dei solidi risultati del 2025 e del quarto trimestre dell'anno che Tim Brasil ha pubblicati ieri.

Nel dettaglio, la controllata brasiliana ha registrato ricavi da servizi pari a a 4,18 miliardi di euro al cambio attuale (25,9 miliardi reais), in crescita del 5,2% rispetto all'anno precedente. In progresso i margini, pari al 51% dei ricavi, con l'Ebitda normalizzato che sale del 7,5% a 2,19 miliardi di euro (13,6 miliardi di reais).

L'utile netto normalizzato dell'esercizio sfiora i 700 milioni di euro (4,3 miliardi reais), con un incremento del 37,4% su base annua. Grazie alla forte generazione di cassa, la società ha deliberato una remunerazione per gli azionisti pari a oltre 750 milioni di euro (4,7 miliardi di reais), tra dividendi, interessi sul capitale e buyback. Sul fronte industriale Tim Brasil, guidata dall'ad Alberto Griselli, consolida la leadership nel 5G, con oltre 1.000 città coperte, e registra una ripresa del segmento broadband.



Condividi
```