TIM, in vetta a Piazza Affari in scia ai conti di Tim Brasil

Tim

Ftse Mib

(Teleborsa) -che al momento viaggia in progresso del 2,2% a 0,628 euro, dopo aver toccato il massimo storico a 0,6294 euro, mentre ilviaggia sotto la parità, lasciando sul parterre quasi un punto percentuale. Nel frattempo nell'afterhours di Wall Street Tim Brasil avanza del 2%.La performance delle azioni della tlc guidata da Pietro Labriola beneficia deidel 2025 e del quarto trimestre dell'anno cheha pubblicati ieri.Nel dettaglio, la controllata brasiliana ha registratopari a a 4,18 miliardi di euro al cambio attuale (25,9 miliardi reais), in crescita del 5,2% rispetto all'anno precedente. In progresso i, pari al 51% dei ricavi, con l'che sale del 7,5% a 2,19 miliardi di euro (13,6 miliardi di reais).L'dell'esercizio sfiora i 700 milioni di euro (4,3 miliardi reais), con un incremento del 37,4% su base annua. Grazie alla, la società ha deliberato unapari a oltre 750 milioni di euro (4,7 miliardi di reais), tra. Sul fronte industriale Tim Brasil, guidata dall'ad Alberto Griselli, consolida la, con oltre 1.000 città coperte, e registra una ripresa del segmento