Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

compagnia telefonica

FTSE MIB

Telecom

principale indice della Borsa di Milano

azienda telefonica

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,37%, rispetto a +2,54% del).Le implicazioni di medio periodo dell'confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6711 Euro con primo supporto visto a 0,6537. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6429.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)