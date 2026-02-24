Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Telecom
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,37%, rispetto a +2,54% del principale indice della Borsa di Milano
).
Le implicazioni di medio periodo dell'azienda telefonica
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6711 Euro con primo supporto visto a 0,6537. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6429.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)