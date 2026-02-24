Milano 11:09
46.573 -0,27%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:09
10.667 -0,16%
Francoforte 11:09
24.950 -0,17%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia telefonica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,63%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,37%, rispetto a +2,54% del principale indice della Borsa di Milano).


Le implicazioni di medio periodo dell'azienda telefonica confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,6711 Euro con primo supporto visto a 0,6537. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,6429.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
