Martedì 17 Febbraio 2026, ore 09.29
TIM, JPMorgan alza target price e conferma Hold
Finanza
,
Consensus
,
Telecomunicazioni
17 febbraio 2026 - 08.57
(Teleborsa) -
JP Morgan Chase
ha incrementato a
0,62 euro
per azione (dai precedenti 0,57 euro) il
target price
su
TIM
, colosso italiano delle telecomunicazioni, confermando la
raccomandazione
"
Hold
" sul titolo.
