TIM, cresce la fiducia del mercato: target price più alti da BofA ed Equita

(Teleborsa) - Nuova ondata di fiducia sul titolo TIM
da parte degli analisti: le ultime revisioni di Bank of America
(BofA) ed Equita
spingono al rialzo il target price e consolidano l’idea che il percorso industriale del gruppo stia entrando in una fase più solida del previsto.
Le due case di investimento hanno aggiornato le loro valutazioni alla luce delle prospettive operative e finanziarie
annunciate dal gruppo telefonico nei giorni scorsi in occasione dei risultati del 2025
.
In dettaglio, gli esperti di BofA che confermano il giudizio "buy" hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 0,74 euro dai 0,64 indicati in precedenza. Stessa raccomandazione (buy) viene ribadita dagli analisti di Equita che ritoccano all'insù il target di prezzo a 0,72 euro da 0,64.