Xenia acquista il resort "Alla Corte delle Terme" di Viterbo

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha sottoscritto un, e la locazione dell'immobile presso cui il suddetto ramo d'azienda è esercitato. Il resort dispone di area ristorativa, spazi per eventi, piscina centro benessere privato e 20 camere.Il resort ha realizzatoal 31 dicembre 2024. La società prevede di investire nel resort circa 0,2 milioni di euro; il canone di locazione è crescente fino a circa 0,1 milioni di euro per anno. L'operazione, il cui perfezionamento è previsto a marzo, sarà sostenuta da risorse finanziarie proprie.A esito dell'operazione, coerente con le linee guida del Piano Industriale 2025-2028, il"Questa operazione, alla quale stiamo lavorando dallo scorso autunno, rappresenta il- ha detto l'- L'ingresso della struttura Alla Corte delle Terme nel gruppo alberghiero Phi Hotels rafforzerà ulteriormente la nostra presenza nel segmento resort e nelle destinazioni a forte vocazione turistica, business e, in questo caso, anche termale. Siamo fiduciosi che questa operazione contribuirà positivamente alla crescita dei ricavi e della marginalità futuri della Società, generando valore per tutti i nostri stakeholder e rafforzando ulteriormente il nostro posizionamento competitivo nel mercato alberghiero italiano".