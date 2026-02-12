Milano 13:34
iVision Tech, al MIDO 2026 ordini in aumento del 175% e apertura di 4 nuovi mercati esteri

(Teleborsa) - iVision Tech, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, riporta ordini più che raddoppiati durante i giorni della fiera MIDO 2026, il salone internazionale dell'occhialeria tenutosi a Milano dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026.

Nel corso dei tre giorni di manifestazione, iVision Tech ha raccolto un aumento del 175% degli ordini rispetto a MIDO 2025, con un portafoglio ordini in crescita su tutte le principali linee presentate, registrando nuovi accordi commerciali con distributori in Giappone, Libia, Pakistan ed Emirati Arabi, tutti mercati internazionali strategici, che si aggiungono ai 27 Paesi dove la Società è già presente.

"I risultati del MIDO 2026 rappresentano una conferma concreta del percorso di crescita del nostro Gruppo - commenta l'AD Stefano Fulchir - L'aumento del 175% degli ordini e l'apertura di 4 nuovi mercati internazionali testimoniano la forza di una proposta che unisce innovazione tecnologica, design e manifattura d'eccellenza".
