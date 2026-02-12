iVision Tech, al MIDO 2026 ordini in aumento del 175% e apertura di 4 nuovi mercati esteri

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, riporta, il salone internazionale dell'occhialeria tenutosi a Milano dal 31 gennaio al 2 febbraio 2026.Nel corso dei tre giorni di manifestazione, iVision Tech ha raccolto un aumento del 175% degli ordini rispetto a MIDO 2025, con un portafoglio ordini in crescita su tutte le principali linee presentate, registrando, tutti mercati internazionali strategici, che si aggiungono ai 27 Paesi dove la Società è già presente."I risultati del MIDO 2026 rappresentano una conferma concreta del percorso di crescita del nostro Gruppo - commenta l'- L'aumento del 175% degli ordini e l'apertura di 4 nuovi mercati internazionali testimoniano la forza di una proposta che unisce innovazione tecnologica, design e manifattura d'eccellenza".