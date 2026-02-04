UE e USA firmeranno intesa entro 30 giorni su approvvigionamento di minerali critici

(Teleborsa) -stanno adottando "" per aumentare la propria sicurezza economica e nazionale, rafforzando congiuntamente la. È quanto si legge in una nota congiunta dopo la riunione ministeriale sui minerali critici che c'è stata oggi a Washington DC, a cui hanno partecipato anche diversi Stati membri dell'UE.I partecipanti annunciato l'intenzione di "per un partenariato reciprocamente vantaggioso", articolato in due componenti.Ciò include l'impegno a concludere,, unvolto a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento dei minerali critici. Il prossimo Memorandum d'intesa individuerà aree di cooperazione perper entrambi i partecipanti, individuando e sostenendo progetti di estrazione, raffinazione, lavorazione e riciclaggio. Includerà inoltre la discussione di misure per prevenire le interruzioni della catena di approvvigionamento, promuovere gli sforzi di ricerca e innovazione e facilitare lo scambio di informazioni sullo stoccaggio.Viene ricordato che, il 27, i leader dihanno firmato un framework per la garanzia dell'approvvigionamento di minerali critici e terre rare attraverso l'estrazione e la lavorazione, che copre i settori sopra menzionati.Sulla base della cooperazione e delle iniziative internazionali esistenti, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone intendono sviluppareed esplorare un'sul commercio di minerali critici. Tale iniziativa commerciale multilaterale potrebbe includere l'esplorazione dello sviluppo di politiche e, come prezzi minimi con aggiustamento alle frontiere, mercati basati su standard, sussidi per il divario di prezzo o accordi di prelievo.Il Dipartimento di Stato guiderà l'impegno degli Stati Uniti sul Memorandum d'Intesa. L'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti guiderà l'impegno degli Stati Uniti sul Piano d'Azione. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone intendono approfondire ulteriormente questi aspetti, nonché, tra cui il G7 e il Partenariato per la Sicurezza dei Minerali o qualsiasi forum che ne succederà.