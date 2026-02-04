UE e USA firmeranno intesa entro 30 giorni su approvvigionamento di minerali critici

(Teleborsa) - L'Unione europea, gli Stati Uniti e il Giappone
stanno adottando "misure significative
" per aumentare la propria sicurezza economica e nazionale, rafforzando congiuntamente la resilienza nelle catene di approvvigionamento dei minerali critici
. È quanto si legge in una nota congiunta dopo la riunione ministeriale sui minerali critici che c'è stata oggi a Washington DC, a cui hanno partecipato anche diversi Stati membri dell'UE.
I partecipanti annunciato l'intenzione di "accelerare gli sforzi di cooperazione
per un partenariato reciprocamente vantaggioso", articolato in due componenti.
Ciò include l'impegno a concludere, entro i prossimi 30 giorni
, un Memorandum d'intesa tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti
volto a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento dei minerali critici. Il prossimo Memorandum d'intesa individuerà aree di cooperazione per stimolare la domanda e diversificare l'offerta
per entrambi i partecipanti, individuando e sostenendo progetti di estrazione, raffinazione, lavorazione e riciclaggio. Includerà inoltre la discussione di misure per prevenire le interruzioni della catena di approvvigionamento, promuovere gli sforzi di ricerca e innovazione e facilitare lo scambio di informazioni sullo stoccaggio.
Viene ricordato che, il 27 ottobre 2025
, i leader di Stati Uniti e Giappone
hanno firmato un framework per la garanzia dell'approvvigionamento di minerali critici e terre rare attraverso l'estrazione e la lavorazione, che copre i settori sopra menzionati.
Sulla base della cooperazione e delle iniziative internazionali esistenti, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone intendono sviluppare Piani d'Azione
ed esplorare un'iniziativa commerciale multilaterale con partner che condividono gli stessi principi
sul commercio di minerali critici. Tale iniziativa commerciale multilaterale potrebbe includere l'esplorazione dello sviluppo di politiche e meccanismi commerciali coordinati
, come prezzi minimi con aggiustamento alle frontiere, mercati basati su standard, sussidi per il divario di prezzo o accordi di prelievo.
Il Dipartimento di Stato guiderà l'impegno degli Stati Uniti sul Memorandum d'Intesa. L'Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti guiderà l'impegno degli Stati Uniti sul Piano d'Azione. L'Unione Europea, gli Stati Uniti e il Giappone intendono approfondire ulteriormente questi aspetti, nonché esplorare ulteriori possibilità per la resilienza dei minerali critici e altre misure, nelle sedi internazionali competenti
, tra cui il G7 e il Partenariato per la Sicurezza dei Minerali o qualsiasi forum che ne succederà.(Foto: Dominik Vanyi su Unsplash)