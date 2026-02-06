Aeroitalia sigla un accordo di distribuzione globale con Sabre

(Teleborsa) -ha annunciato un nuovo accordo di distribuzione conleader globale nella tecnologia per l'industria dei viaggi. L'accordo rende le offerte di Aeroitalia, incluse le tariffe per i residenti, disponibili ad agenzie di viaggio e aziende, in tutto il mondo, tramite SabreMosaic Travel Marketplace."Grazie a questo accordo, le tariffe nazionali e internazionali, gli orari e la disponibilità dei posti di Aeroitalia saranno distribuite agli acquirenti di viaggi connessi a Sabre, consentendo – spiega Aeroitalia in una nota – ad agenzie e aziende di acquistare, prenotare e gestire le offerte della compagnia aerea attraverso il canale che già utilizzano regolarmente. Una collaborazione che supporta la strategia di crescita di Aeroitalia in Italia e nei principali mercati internazionali, estendendo la sua portata alla rete globale di venditori di viaggi di Sabre"."Accogliere Aeroitalia nel SabreMosaic Travel Marketplace offre alle nostre agenzie collegate l'accesso ai contenuti della compagnia aerea, incluse le tariffe per i residenti, attraverso il canale che già utilizzano quotidianamente. Grazie alla rete globale di agenti di viaggio di Sabre, Aeroitalia acquisisce una maggiore visibilità, rafforzando la propria posizione in Italia e nei principali mercati internazionali. Questo amplia la scelta che le agenzie possono offrire ai viaggiatori di tutto il mondo", ha dichiarato"Questo accordo di distribuzione che porta i contenuti di Aeroitalia su Sabre, rappresenta un passo strategico per espandere ulteriormente la nostra capacità commerciale e rafforzare la nostra presenza sul mercato italiano offrendo, al contempo, agli agenti di viaggio di tutto il mondo un accesso più ampio alla nostra rete e alle nostre partnership con i principali vettori globali. Il nostro portafoglio di partnership, in continua evoluzione, contribuisce a una maggiore visibilità e connettività in diversi mercati internazionali chiave. Attraverso Sabre, le agenzie di viaggio potranno, inoltre, accedere alle nostre tariffe residenti per i passeggeri idonei nei mercati principali", ha spiegatoTramitee agenzie collegate a Sabre avranno accesso alle offerte Aeroitalia che la compagnia aerea mette a disposizione tramite i suoi canali indiretti, incluse le tariffe riservate ai residenti, ove applicabili. Aeroitalia e Sabre – conclude la nota – intendono, inoltre, esplorare ulteriori opportunità di collaborazione per supportare la strategia commerciale della compagnia aerea e potenziare le capacità di vendita al dettaglio su tutta la rete.